Was für eine Erleichterung! Im so wichtigen Kellerduell gegen die SpVgg Unterhaching erkämpft sich der 1. FC Kaiserslautern einen 3:2-Sieg. Am Ende der englischen Woche stehen somit satte sieben Punkte auf der Habenseite, was den FCK endlich wieder auf einen Nichtabstiegsplatz hievt. mehr...