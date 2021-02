Porträt über Mathis Schönung, Top-Talent der SG EWR Rheinhessen-Mainz. Auch den Schwimmnachwuchs in Rheinland-Pfalz betrifft der zweite Corona-Lockdown, der Trainingsalltag ist dadurch deutlich eingeschränkt. Kreative Lösungen müssen her, in diesem Fall hilft die Familie tatkräftig mit. mehr...