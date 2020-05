Knapp drei Jahre lang war Marco Kurz Cheftrainer beim 1. FC Kaiserslautern. Nach seinem Abschied aus der Pfalz im März 2012 hat es ihn als Fußball-Trainer bis nach Australien verschlagen. Jetzt kommt er zurück – ins TV-Studio am kommenden Sonntag bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz

Er ist Deutscher Meister und Europapokalsieger – welcher Fußballer kann so eine Bilanz nach der aktiven Karriere vorweisen? Marco Kurz hat beides geschafft mit Borussia Dortmund und Schalke 04. Trotzdem hat er als Trainer einen nachhaltigeren Eindruck hinterlassen. Zumindest beim 1. FC Kaiserslautern.

Mit dem FCK in die erste Liga

Kurz hat den FCK im Juni 2009 als Cheftrainer in der zweiten Liga übernommen. Gleich in der ersten Saison schaffte er den Aufstieg und war damit natürlich der gefeierte Held auf dem Trainerstuhl. Er konnte weiter auf der Euphoriewelle schwimmen und schaffte in der ersten Bundesligasaison mit dem FCK Tabellenplatz sieben. Und das, obwohl der Klub als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wurde.

Letzte erfolgreiche Ära des FCK

Wer solche Erfolge am Betzenberg feiert, hat natürlich bei den Fans erstmal einen Riesenbonus. Der war allerdings im Laufe der Saison 2011/12 aufgebraucht. Nach 16 sieglosen Spielen nacheinander wurde Marco Kurz am 20. März 2012 beim FCK beurlaubt. Trotzdem steht sein Name für die letzte wirklich erfolgreiche Zeit des FCK.

Erfolge in Australien

Nach nicht ganz so erfolgreichen Engagements in der Bundesliga als Trainer in Hoffenheim, beim FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf kam die Zäsur. Er versuchte sein Glück in Australien. Mit Adelaide United, das er zwei Jahre trainierte, holte er den FFA-Pokal (vergleichbar mit dem DFB-Pokal), dann ging es für ihn zu Melbourne Victory. Dort wurde er im Januar 2020 beurlaubt. Es sei eine Bomben-Entscheidung gewesen, nach Down Under zu gehen, sagt er heute dennoch.

FCK bleibt Herzensverein

Sein Herzensverein bleibt aber der FCK. Marco Kurz hat auf den Betzenberg gepasst, wie sonst nur wenige: Seiner Emotionalität, seines Charakters, seiner Professionalität wegen. Inzwischen lebt er mit seiner Freundin wieder in München. Aber natürlich ist er in der Pfalz immer ein gern gesehener Gast, egal ob beim FCK oder im TV-Studio des SWR.