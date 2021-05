Josephine Henning: "Man muss die mediale Aufmerksamkeit in England in den Kontext packen", "In meiner Familie gab es immer Stifte, was zum Basteln und Musik", "Man hat kaum Zeit zum Reflektieren", "Als Frau braucht man Support, egal bei was", "Equal Pay ist ein Ziel - im Profifußball, aber auch in der Gesellschaft"



Bibiana Steinhaus: "In den Anfangsjahren wurde auf den Sportplätzen komisch geschaut", "Stadien werden heute sehr viel diverser geplant", "Ich kann nur Leistung anbieten, brauche aber Menschen, die auf meine Leistung vertrauen", "Ich hatte tolle Förderer" mehr...