Porträt über FCK-Fan Florian Fischer, der nach einer OP und anschließender Entzündung im Knie sein Bein verlor. Seitdem trägt er eine Prothese, die ihn allerdings nicht am Fußballspielen hindert. So auch bei einer Fußballgolf-Benefiz-Veranstaltung in Dirmstein.