Marco Kurz: ,,Es erfüllt einen mit Stolz und Dank, dass man so eine tolle Zeit beim FCK prägen durfte.“; ,,Mein Herz ist in Lautern.“,, Ich denke die 3. Liga wird beginnen, ob sie endet, da bin ich mir noch nicht sicher.“; ,,In Australien war es super, auch wenn es total anders ist als der deutsche Fußball.“ mehr...