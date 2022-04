Am 34. Spieltag der 3. Liga hat der 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Saarbrücken gewonnen. Hanslik brachte sein Team zunächst in Führung. Ab der 45. Minute mussten die Lauterer allerdings in Unterzahl spielen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich machten Boyd und Redondo alles klar. mehr...