Besondere Trainingseinheit mit 05-Athletiktrainer Axel Busenkell

In SWR Sport in Rheinland-Pfalz geht es um die Frage, was die neue Corona-Welle für den Sport in Rheinland-Pfalz bedeutet. Dazu führt Moderator Benjamin Wüst ein Gespräch mit der Sportsoziologin und DOSB-Vizepräsidentin Petra Tzschoppe. Und zugeschaltet werden Dr. Rüdiger Walscheid, Leiter der Labormedizin in Koblenz und Christine Bechtloff, Vorsitzende des Mombacher Turnvereins. Themen sind: Ist der Breitensport Verlierer der Corona-Krise? Mainz 05 und das Privileg Profifußball, Corona und der Freizeit- und Breitensport. mehr...