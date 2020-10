Adam Szalai: ,,Ich bin nicht so ein großer Freund von Statistiken.“; ,,Jeder kann eine andere Meinung haben, aber die Art und Weise, wie man mit Dietmar Hopp umgeht geht nicht. Das muss eigentlich ganz klar sein.“; ,,Ich mache viele verschiedene Sachen neben Fußball. Was ich in ein, zwei, drei Jahren machen werde, ist mir überhaupt nicht klar.“; ,,Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann haben mich am meisten geprägt.“; ,,Die EM ist ein ganz großes Ziel.“ mehr...