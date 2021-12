Die Angst vor dem Wasser nehmen: Inklusive Hochwasserhilfe beim WSV Sinzig

per Mail teilen

Nach dem Hochwasser kam die Angst - vor dem Wasser. Frauke Weller und Kerstin Schmitz vom Wassersportverein Sinzig kümmern sich um Kinder und Jugendliche, die von der Flut betroffen sind.

Frauke Weller und Kerstin Schmitz kämpfen gegen die Angst. Sie haben es sich beim Wassersportverein in Sinzig zur Aufgabe gemacht, sich um Menschen mit Beeinträchtigung zu kümmern und den Kindern im Ahrtal die Furcht vor Wasser zu nehmen. Zwei außergewöhnliche Sportheldinnen, die gut zusammenpassen: "Wir sind wie ein altes Ehepaar", sagt Kerstin Schmitz. "Da fliegen auch manchmal die Fetzen", findet auch Frauke Weller: "Wir sind beide Temperamentsbündel, aber wir sind ein gutes Team."

Wasser und Sport positiv erleben

Nach der Flutkatastrophe im Sommer haben die beiden beim Wassersportverein in Sinzig ein Projekt ins Leben gerufen, damit Kinder Wasser und Sport wieder positiv erleben.

Rein äußerlich sind die Spuren am Vereinsheim dort, wo die Ahr in den Rhein mündet, fast beseitigt. Geblieben aber ist die Angst im Ahrtal. Angst vor Wasser in jeder Form. Dagegen wollten Frauke Weller und Kerstin Schmitz etwas unternehmen. Und opfern dafür ihre ganze Freizeit. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die das hinkriegen", sagt Marita Christ, die gute Seele des Vereins, über die beiden Mütter von Kindern mit Beeinträchtigung.

"Frau Schmitz hat drei Kinder, darunter ein Kind mit einem besonders hohen Förderbedarf, Frau Weller geht arbeiten, und hat zwei Kinder, also da kann die Schlafenszeit nicht sehr hoch sein", glaubt Marita Christ. Für Frauke Weller und Kerstin Schmitz ist ihr Engagement selbstverständlich: "Wir sind auch behindert. Wir haben beide über 40 Prozent, deshalb ist es uns wichtig, dass wir die Inklusion leben", betont Kerstin Schmitz.

Mit Kind und Kajak ins Schwimmbad

Ihr Tatendrang findet Unterstützung. Im Winterhalbjahr dürfen die Wassersportler vom WSV die Römertherme in Bad Breisig nutzen. Aber auch das ist erst einmal eine große Herausforderung. Mit Kindern, Spielsachen, Booten unter Corona-Bedingungen ins Schwimmbad. All das meistern Frauke Weller und Kerstin Schmitz mit unglaublicher Geduld. Damit die Kinder im warmen Wasser wieder ohne Angst Sport treiben können.

Denn die Kinder und Jugendlichen im Ahrtal haben teilweise Traumatisches erlebt. Auch für die Älteren ist eine Kenterrolle im Kajak daher keine Selbstverständlichkeit mehr. "Es hilft nichts vor Wasser wegzurennen", sagt Julius Weller, der 14-jährige Sohn von Frauke Weller, und versucht sich im Schwimmbecken wieder langsam an das Wildwasser heranzutrauen.

Vorbild für Inklusion im Wassersport

Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Kinder im kommenden Frühjahr auch wieder an Gewässer draußen gewöhnt werden. So wie beim WSV Sinzig sollen weitere Stützpunkte im Ahrtal entstehen. Frauke Weller, Kerstin Schmitz und ihre fleißigen Helfer leisten Vorbildliches für die Betroffenen der Flut und für Inklusion im Wassersport. Wahre Sportheldinnen, die eigentlich gar keine sein wollen.