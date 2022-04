Gewalt gegen Schiedsrichter: Gittelmann spricht über Becherwurf

Der Becherwurf von Bochum hat die Diskussion um Gewalt gegenüber Schiedsrichtern neu entfacht. In der Sendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz" haben sich die Schiedsrichterassistenten Christina Biehl und Christian Gittelmann zu ihren Erfahrungen geäußert.

Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann war am 18. März im Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach nach knapp 70 Minuten Spielzeit von einem gefüllten Getränkebecher am Hinterkopf getroffen worden. Das Spiel war deshalb abgebrochen und wenige Tage später vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit 2:0 für Mönchengladbach gewertet worden.

Gittelmann äußert sich zum ersten Mal zum Becherwurf in Bochum

Gegenüber SWR Sport hat sich der Referee aus dem Donnersbergkreis am Sonntagabend erstmals in einer TV-Sendung zu dem Vorfall geäußert. "Natürlich habe ich einige Tage gebraucht, um das ganze körperlich aber vor allem auch mental aufzuarbeiten. Ich habe das sehr bewusst sehr nah an mich rangelassen und habe auch viel Zuspruch bekommen, was auch sehr wertvoll war. Nicht nur in Schiedsrichterkreisen, auch aus dem gesamten Fußballbereich, von Freunden, Bekannten und das hat sehr gut geholfen", erzählt Gittelmann.

Die Polizei Bochum konnte den wahrscheinlichen Täter, einen 38 Jahre alten Bochumer, mittlerweile ermitteln. Gegen ihn soll Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben werden. Entschuldigt hat er sich bei Christian Gittelmann nicht. "Vom Täter persönlich habe ich gar keine Kenntnis – aber vom Verein, vom VfL, muss ich sagen waren die Reaktionen nach dem Spiel direkt sehr sehr gut. Auch Thomas Reis, der Trainer, hat mich dann auch angerufen, wir haben lange miteinander gesprochen". Trotz diesem Negativ-Erlebnis will Gittelmann weiterhin auch im Bochumer Stadion im Einsatz sein. "Ich habe überhaupt keine Vorbehalte in Bochum wieder an der Linie zu stehen. Im Gegenteil, ich habe Lust sehr zeitnah sogar wieder dort zu sein. Das ist, wie wenn man vom Pferd fällt, dann steigt man besten direkt wieder drauf", erzählt der 39-Jährige.

Biehl: "Täter hart bestrafen und nicht dulden"

Christina Biehl ist Schiedsrichterassistentin in der 3. Liga der Männer und hat eine klare Meinung zum Umgang mit Zuschauern, die Schiedsrichter angreifen. "Man muss die Täter hart bestrafen, dass für alle nach außen klar ist, dass man das nicht duldet".

Biehl und Gittelmann sind beide Schiedsrichter aus Leidenschaft und wollen sich trotz manchem negativem Erlebnis die Freude am Fußball nicht nehmen lassen.