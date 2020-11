Es ist der linke Knöchel, der im Leben von Nathalie Ebertz alles verändert hat. Die Basketballerin galt als hoffnungsvolles Talent bei den "Fußgängern" - und ist jetzt Nationalspielerin bei den "Rollis". Ihr Traum: eine Medaille bei den Paralympics.

Jedes Bundesliga-Spiel beginnt sie mit einem Ritual. "Ganz zwingend muss es immer das gleiche sein", erzählt Nathalie Ebertz und lacht. Denn vor ihrem Einsatz für die Dolphins Trier zieht sie zuerst am linken Fuß die Manschette und den Sportschuh an, dann erst wird der rechte Fuß versorgt. Warum links vor rechts? "Dieser Fuß hat mich hierher gebracht", sagt die 30-jährige Rollstuhl-Basketballerin.

"Was ist schon normal"

"Dieser Fuß" - das ist der linke Knöchel, der ihr Leben grundlegend verändert hat. In jungen Jahren galt Nathalie Ebertz als großes Talent, spielte in der Junioren-Nationalmannschaft und in der Frauen-Bundesliga, also bei den "normalen" Basketballern, wie sie immer wieder zu hören bekommt. Doch sie benutzt dieses Adjektiv nicht, spricht lieber von den "Fußgängern" des Basketballs. "Denn was ist schon normal?", fragt sie, ohne eine Antwort zu erwarten.

Ihre Karriere als "Basketball-Fußgängerin" schien aussichtsreich. Doch der linke Knöchel spielte nicht mit: mehrmals gebrochen, vier Operationen, Nerven mussten durchtrennt werden, der Knöchel und damit auch der Fuß versteift und gefühllos. "Der Arzt sagte mir, dass ich so nie mehr Basketball spielen kann", beschreibt die gebürtige Münchnerin die schwerste Zeit ihres sportlichen Lebens. "Und das war natürlich ein Schock." Doch die Alternative kam schnell: Schnuppertraining bei den Rollstuhlbasketballern und sofortige Begeisterung. "Als ich den ersten Korb erzielt hatte", schildert sie, "war sofort das Feuer da: das ist meine Zukunft".

Die Leidenschaft wird zum Beruf gemacht

Diese Zukunft ist mittlerweile eine Gegenwart mit und für den Rollstuhl-Basketball: als Stammspielerin beim Bundesligisten Dolphins Trier, als Nationalspielerin mit Paralympics-Hoffnungen und sogar beruflich als angehende Berufsschullehrerin. Denn ihre Leidenschaft lässt sie wie selbstverständlich in den Unterricht der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft in Trier einfließen. "Ich bin Inklusionslotsin in Rheinland-Pfalz und leite als angehende Lehrerin das Projekt Rollstuhlbasketball", erzählt Nathalie Ebertz, während ihre Schülerinnen und Schüler die ersten Übungen in Sport-Rollstühlen machen und mit wachsender Begeisterung zwischen den Körben hin- und herfahren.

"Es ist nicht schlimm, im Rollstuhl zu sitzen"

"Ich denke, dass jeder wissen sollte, wie es so ist im Rollstuhl", beschreibt sie ihren Anspruch, gegen nach wie vor vorhandene Vorurteile anzukämpfen. "Die Jugendlichen kennen mich als fröhlichen Menschen und wissen: Es ist nicht schlimm, im Rollstuhl zu sitzen."

Im Gegenteil. Die verschworene Gemeinschaft der Dolphins lebt Begeisterung und Teamgeist, im Training wie in der Bundesliga. "In unsrem Mannschaftssport ist es super wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen." Der Top-Scorer - wie ihr Lebenspartner Dirk Passiwan - ist genauso anerkannt wie der Defense-Akteur, der keinen Korb wirft. Ebertz: "Bei uns ist der Block in der Verteidigung genauso wichtig wie der Wurf am Ende in den Korb."

An diesem Bundesliga-Tag gewinnt sie mit den Dolphins zuletzt klar in Frankfurt bei den Skywheelers. Doch ihr Blick geht über die Liga hinaus. "Mein Traum ist eine Teilnahme bei den Paralympics und da eine Medaille", sagt Ebertz selbstbewusst. Eines ist jetzt schon sicher: Auch in Tokio wird sie erst links vor rechts versorgen. Und mit Begeisterung ihr neues Basketball-Leben genießen.