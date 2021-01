Samuel Fitwi Sibhatu hat eine unglaublich positive Ausstrahlung und immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Erst recht, wenn er mal wieder auf dem Treppchen ganz oben steht. So wie Mitte Januar, als er den größten Crosslauf Belgiens gewonnen hat. Dabei hat der Eritreer überhaupt erst vor dreieinhalb Jahren mit dem Laufsport erst angefangen. SWR Sport stellt den 23-Jährigen vor.

Flucht aus Eritrea

Fünf Jahre ist es her, dass Samuel Fitwi Sibhatu sich entschied, mit damals gerade einmal 18 Jahren Eritrea zu verlassen. Er hatte Angst, große Angst. Vor dem Militärapparat in seinem Heimatland, vor Gewalt, vor dem, was er zu Hause tagtäglich mit ansehen musste. Ohne seine Eltern oder seine vier Geschwister zu informieren machte er sich mit ein paar Freunden auf den Weg - nur mit dem, was er am Körper trug.

Eine echte Odyssee

Der Anfang einer Odyssee. Von Eritrea ging es nach Äthiopien, wo er sieben Monate in einem Flüchtlingslager festsaß - unter menschenunwürdigen Verhältnissen. Mit Hilfe von Schleppern ging seine Flucht weiter. Über den Sudan nach Libyen, um dort die lebensgefährliche Überfahrt übers Mittelmeer zu wagen. Zusammengepfercht mit 100 Menschen ging es in einem kleinen Kahn bei Nacht und Nebel aufs Wasser. Die Frauen oben, die Männer unten.

Die Angst vorm Kentern war greifbar. So strömte einmal Wasser von unten ins Boot. Samuel Fitwi Sibhatu ist dieser Moment immer noch präsent. "Sie gaben uns Eimer, damit wir das Wasser von unten raus schöpfen und nach oben geben", erzählt er mit leerem Blick. Und sie hatten Glück. Nach acht Stunden auf dem Meer wurden sie vor der Küste Italiens von einem großen Schiff aufgegriffen. Sibhatu hat überlebt.

Vom Deutschkurs auf die Laufbahn

Von Italien ging es nach Dortmund. Immer wieder wurde der junge Afrikaner woanders hingeschickt und landete schließlich in Trier - ein Jahr, nachdem seine Flucht begann. Er war von Anfang an bereit, sich in Deutschland zu integrieren, lernte eifrig die Sprache. Zum Sprachkurs gehörte auch Sportunterricht. Und sein Lehrer staunte nicht schlecht, wie schnell und ausdauernd Samuel Fitwi Sibhatu läuft.

Mit der Empfehlung des Lehrers landete er bei der LG Vulkaneifel. Hier wurde sein Talent sofort erkannt. Und mit etwas Training lief der Flüchtling von Sieg zu Sieg. "Mein Trainer Yannik Duppich hat mir Laufschuhe gegeben und ein paar Wettkampfklamotten. Er sagte, Du bist schnell und hast Talent. Dann wurde ich Rheinland-Pfalz-Meister, dann U-23-Deutscher-Meister", sagt er und lächelt selbst etwas ungläubig.

Ausbildung und Training

Aufgenommen in einer großen Pflegefamilie in Stadtkyll fühlt er sich sehr wohl. Er packt mit an, spielt mit den Kindern, geht mit den Hunden spazieren. Alle lieben ihn. Mit der Hilfe der Familie hat Samuel Fitwi Sibhatu auch eine Ausbildungsstelle gefunden. Ihm war es wichtig, etwas zu lernen, mit dem er selbständig werden und Geld verdienen kann. Als Maler und Lackierer hat er einen Beruf gefunden, der ihm Spaß macht. "Ich bin Arbeit von zu Hause gewöhnt. Und ich liebe das Handwerk, deshalb gefällt mir die Arbeit sehr gut", sagt er und bringt die nächste Tapete an die Wand. Wohlwollend nickend kann sein Chef Ari Göbel nur zustimmen: "Er macht das richtig gut. Und Samuel ist beliebt - bei den Kunden und bei den Mitarbeitern. Ich bin froh, dass er da ist."

Die Beiden haben einen Deal gemacht. Zwei Tage Arbeit, dazu ein Tag Schule. Den Rest der Woche hat Samuel Zeit fürs Training. Zehn Einheiten pro Woche. Kein Problem für ihn. Obwohl er zu Hause in Eritrea - außer zur Schule zu laufen und etwas Volleyball zu spielen - nie sportlich aktiv war. Dass er Beruf und Sport miteinander verbinden muss, ist für ihn okay. Er weiß natürlich auch, dass die meisten seiner Konkurrenten Vollprofis sind und unter anderen Bedingungen trainieren können: "Ich bin schon ein bisschen neidisch, dass die ins Höhentrainingslager gehen können, damit sie besser werden können als ich. Aber das ist okay."

Große Ziele

Seine Ausbildung will Samuel Fitwi Sibhatu noch ein Jahr durchziehen. Und seinen Sport natürlich auch. Im Idealfall kann er damit auch etwas Geld verdienen. Die Anlagen dazu hat er. Dass er mit so wenig Training schon bester Deutscher ist, zeigt seine außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Trotzdem setzt er seine Ziele nicht zu hoch - noch nicht. "Ich will erst mal die Quali schaffen für die Europameisterschaft in Paris. Olympia ist wahrscheinlich noch zu früh." Ob über 5000 Meter oder 10000 Meter - beide Strecken sind für ihn denkbar. Bei Straßenrennen in diesem Winter hat er seine Bestzeiten immer weiter verbessert. Die Formkurve zeigt nach oben. Und wenn alles gut läuft, kann er vielleicht sein großes Ziel in diesem Jahr doch schon verwirklichen. Das Zeug dazu hat Samuel Fitwi Sibhatu - der Ausnahmeläufer von der LG Vulkaneifel.