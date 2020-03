SWR Sport in Rheinland-Pfalz

SWR Sport in RP | Coronavirus

Der Sport in Deutschland ist durch die Corona-Krise stillgelegt. Darunter leiden momentan nicht nur die Spitzensportler, sondern es bedeutet einen enormen Einschnitt in das Leben jeden Freizeitsportlers. Und die etwa 88.000 Vereine in Deutschland müssen um ihre Existenz kämpfen.