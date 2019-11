Olaf Marschall und Silvio Meißner sind in der DDR aufgewachsen und sind nach der Wende in West-Deutschland zu Stars geworden. Marschall und Meißner diskutieren über ein Leben in zwei Republiken.

Themen: ++ Pokalauslosung: 1. FC Kaiserslautern-Fortuna Düsseldorf ++ FCK-Fans nach Niederlage gegen Würzburg ++ Spielbericht: 1. FC Kaiserslautern – Würzburger Kickers ++ Porträt: Patrick Schweika (Mountainbiker)++ mehr...