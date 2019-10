SWR Sport in Rheinland-Pfalz erwartet einen "Fußballgott", um mit ihm über 30 Jahre Mauerfall zu reden: Der ehemalige FCK-Profi Olaf Marschall und Silvio Meißner sind am Sonntag ab 22:05 Uhr zu Gast.

Der Jahrestag des Mauerfalls jährt sich am 9. November zum 30. Mal. SWR Sport schaut auf dieses herausragende Ereignis zurück und sprich mit ganz besonderen Sportlern, die sowohl für die Menschen im Osten als auch für die im Westen herausragende Persönlichkeiten sind.

Marschall wurde 1998 mit dem FCK Deutscher Meister

Olaf Marschall kam 1994 zum 1. FC Kaiserslautern und gehört zum legendären Team, das trotz Abstieg 1996 Pokalsieger und dann als Aufsteiger 1998 Deutscher Meister wurde. Der Stürmer wurde von den Fans als "Fußballgott" gefeiert, schoss er doch in der Meistersaison 21 Tore in 24 Spielen. Doch auch schon in der damaligen DDR war Marschall ein gefeierter Held. Silvio Meißner saß am 22. April 1987 auf der Tribüne, als Olaf Marschall mit Lok Leipzig Geschichte schrieb: Im Halbfinale des Pokals der Pokalsieger gewannen die Leipziger gegen Girondins Bordeaux im Elfmeterschießen mit 6:5, einen Elfmeter verwandelte dabei Olaf Marschall.

Auch Silvio Meißner hat das FCK-Trikot getragen, feierte seinen größten Erfolg jedoch mit dem VfB Stuttgart: die Deutsche Meisterschaft 2007. Noch beeindruckender als seine Fußballer-Karriere ist jedoch Meißners Weg nach seiner aktiven Zeit. Als Alltagsbegleiter kümmert er sich um Menschen, die ihren Alltag alleine nicht mehr bewältigen können. "Warum ich das mache? Weil ich Ossi bin", begründet Meißner sein soziales Engagement. Wie sehr ihn und auch Olaf Marschall Kindheit und Jugend in Ostdeutschland geprägt haben, wird Moderator Benjamin Wüst mit beiden am Sonntag in SWR Sport besprechen.

"Nah dran" mit Mountainbiker Patrick Schweika

Dazu gibt es natürlich auch alles Neue vom Betzenberg nach der Partie der Roten Teufel gegen die Würzburger Kickers. Ebenso wird die Leistung der Mainzer Fußballer bei RB Leipzig analysiert. In unserer Reihe "Nah dran" stellen wir den Mountainbiker Patrick Schweika vor, der mit spektakulären Kunststücken auf dem Fahrrad für Staunen sorgt.

Moderation: Benjamin Wüst