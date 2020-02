Sie sind die neuen starken Männer am Betzenberg. Aufsichtsrat Markus Merk und Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. Gemeinsam schrauben die Beiden derzeit an der Zukunft des 1. FC Kaiserslautern. Am Sonntag werden sie in SWR Sport Rheinland-Pfalz Rede und Antwort stehen.

Bis zum 1. März müssen die Unterlagen zur Lizenzerteilung für die neue Saison in der 3. Liga beim DFB vorgelegt werden und vieles ist noch unklar beim 1. FC Kaiserslautern. Vor allem die Höhe der künftigen Stadionmiete. Der Zwist zwischen der Stadt Kaiserslautern und dem FCK eskaliert derzeit. Wie geht es weiter auf dem Betzenberg? Ist ein weiteres Jahr in der 3. Liga darstellbar? Droht dem Pfälzer Traditionsverein gar das Aus? Oder gibt es neue Geldgeber und der FCK sieht in eine rosige Zukunft?

Markus Merk und Soeren Oliver Voigt werden Moderator Holger Wienpahl am Sonntag Rede und Antwort stehen und Einblick gewähren in die Zukunftspläne des FCK.

Auch sportlich stehen die Roten Teufel am Scheideweg. Nach dem Zwischenspurt vor der Winterpause mit 16 Punkten aus sechs Spielen und einer kurzen Hoffnung, doch noch einmal im Aufstiegsrennen eine Rolle zu spielen, haben die ersten drei Partien in diesem Jahr für Ernüchterung gesorgt. 0:0 gegen Sandhausen, 2:1 Niederlage in Ingolstadt und das Pokal-Aus. In der Tabelle ist der Abstand nach oben auf die Aufstiegsränge auf neun Punkte gewachsen – nach unten sind es nur noch sechs Punkte. Gegen Münster muss für die Mannschaft von Trainer Boris Schommers nun unbedingt ein Sieg her.

In der Bundesliga steht für den 1. FSV Mainz 05 ein weiteres schweres Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Nullfünfer reisen zu Hertha BSC Berlin. Viermal in Folge haben die Mainzer nun verloren und stehen nur noch mit einem Pünktchen Vorsprung über dem Strich, der die Abstiegsplätze markiert. Und die nächsten Wochen haben es auch in sich: am 16.2. geht es gegen Schalke, am Fastnachtssonntag nach Wolfsburg und dann gibt es die drei Duelle gegen die Abstiegskandidaten: Paderborn, Düsseldorf und Köln. Die Zeit drängt und die Mainzer benötigen dringend Punkte, um die Talfahrt zu stoppen.

In unserem "Nah dran" zeigen wir die Geschichte des Koblenzer Rollstuhl-Rugby Spielers Florian Bongard.

SWR Sport in Rheinland-Pfalz, wegen Fastnacht diesmal leider erst ab 23:35 Uhr im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz.

