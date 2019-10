Fußball, Handball und einen ganz besonderen Gast bietet SWR Sport in Rheinland-Pfalz am Sonntag ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen RP: Harald Strutz wird zum Ehrenpräsidenten des FSV Mainz 05 ernannt - und einen Tag davor ist er zu Gast bei Valeska Homburg.

Der Rekord-Präsident

29 Jahre lenkte Harald Strutz die Geschicke des FSV Mainz 05. Er begann seine Arbeit 1988 beim gerade erst in die 2. Liga aufgestiegenen Verein. Es folgten wechselvolle Jahre, die mit dem direkten Wiederabstieg begannen. Doch nach dem erneuten Aufstieg 1990 hielt der FSV die Klasse, wenn auch meistens mit größten Anstrengungen.

Eine der wichtigsten Entscheidungen des Vereins fiel am Rosenmontag 2001, als Trainer Eckhard Krautzun entlassen und der damalige Abwehrspieler Jürgen Klopp übernahm. Mainz 05 erlangte in den Folgejahren Kultstatus. Zwei Mal scheiterte "Kloppo" mit seinem Team ganz knapp am Aufstieg, doch im dritten Anlauf 2004 gelang der Sprung ins Oberhaus. Noch einmal musste der FSV zurück in Liga zwei, doch seit 2008 gehört der "Karnevalsverein" zur Fußball-Elite.

Präsident Harald Strutz weint, weil der FSV Mainz 05 2003 den Aufstieg verpasst hat Imago Team 2

Ehrung für große Verdienste

Harald Strutz hat die Erfolgsgeschichte des Vereins maßgeblich geprägt. Er und die weiteren Mitglieder des Altvorstandes "haben mit ihrem unermüdlichen Schaffen die Weichen dafür gestellt, dass Mainz 05 sich vom stets abstiegsbedrohten Zweitligaklub ohne finanzielle Ressourcen zum etablierten Bundesligisten mit solider wirtschaftlicher Basis entwickeln konnte. Es ist an der Zeit, dass ihnen eine entsprechende Würdigung zu Teil wird", begründet der jetzige Mainzer Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann die bevorstehende Ehrung.

Harald Strutz wird mit Valeska Homburg über die bewegende Vergangenheit genauso sprechen wie über die Gegenwart des FSV. Ein Rückblick auf die Partie der 05er bei Fortuna Düsseldorf darf dazu genauso wenig fehlen wie der Rückblick auf die Vereinsgeschichte des FSV.

Weitere Themen: Der FCK und die Eulen Ludwigshafen

Selbstverständlich erfahren Sie auch alles Wichtige zum Freitagsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den MSV Duisburg. Dazu gibt es noch einen unterhaltsamen Bericht über die Auswärtsfahrt unseres Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen, der bei der SG Flensburg-Handewitt antreten muss.

Moderation: Valeska Homburg