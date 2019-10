per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern und der FSV Mainz 05 stehen mit dem Rücken zur Wand. Beide Teams befinden sich in Abstiegsregionen und müssen sich gegen Gegner aus dem Tabellenkeller beweisen. Zu Gast im Studio ist Fritz Fuchs, der die Krise beim FCK hautnah erlebt.

Top-Thema: Führungsloser FCK

Seit Wochen sind die Nachrichten aus der Pfalz düster: Der Aufsichtsrat bröckelt auseinander, der kaufmännische Geschäftsführer verlässt den 1. FC Kaiserslautern und Siege bleiben aus. Der neue Trainer gerät zunehmend unter Druck und der Verein erscheint führungslos. Fritz Fuchs ist momentan das einzig verbliebene Aufsichtsratsmitglied bei den Roten Teufeln. Vor wenigen Wochen war er selbst erst als Nachrücker in diese Position gekommen. Die geplante Mitgliederversammlung musste vertagt werden. Fuchs könnte das Zünglein an der Waage sein, denn er muss noch zurücktreten, damit es eine komplette Neuwahl geben kann. Ein "Retter-Team" um Markus Merk hätte sich für diesen Fall bereits angeboten.

Studiogast: Fritz Fuchs



Fritz Fuchs hat eine lange FCK-Vergangenheit. In der Bundesliga lief er von 1969 bis 1975 168-mal für die Roten Teufel auf. Als knallharter Verteidiger bekannt, erreichte er unter anderem 1972 das Pokalfinale mit dem FCK und stand auch beim legendären 7:4 gegen Bayern München auf dem Platz. Fuchs war anschließend Spielerberater und 26 Jahre lang Trainer. 2008 kam er als Teammanager zum FCK zurück, schmiss allerdings schon nach vier Monaten aufgrund von Unstimmigkeiten hin. Nun ist Fuchs wieder in Führungsposition, kündigte jedoch an, zum Wohle des Vereins handeln zu wollen.

Nah dran: Silvio Meißner – der Alltagsbegleiter

Der Ex-Profi von Lautern und Stuttgart bezeichnet sich heute als Alltagsbegleiter. In seinem gleichnamigen Unternehmen hilft Meißner mit seinen 18 Mitarbeitern Menschen mit niedriger Pflegestufe bei Alltagsproblemen. Auf dem Programm stehen Aufgaben wie Papierkram ausfüllen, beim Einkaufen helfen, den Garten pflegen und Hausbesuche durchführen. Die Bodenhaftung hat er nie verloren. Warum er das mache? Weil er ein Ossi ist, schätzt er.

Klassiker

In der neuen Rubrik werden Schätze aus dem SWR Sport-Archiv ausgegraben. Wir zeigen legendäre Geschichten, Spiele und Typen, die nicht vergessen werden sollten.

Diese Woche erinnern wir unter anderem an Lutz Eigendorf.

Moderation: Benjamin Wüst