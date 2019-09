per Mail teilen

Spannende Fußball-Zeiten und SWR Sport in Rheinland-Pfalz ist ganz nah dran: Fußball-Experte Andreas Buck wird die Parte des FSV Mainz 05 genauso analysieren wie das Ende der Ära Sascha Hildmann beim 1. FC Kaiserslautern. Dazu ist FCK-Spieler Dominik Schad zu Gast.

Dem FSV Mainz 05 ist der Neustart gegen Hertha BSC geglückt. Jeremiah St. Juste war es, der den Mainzern mit seinem Treffer in der 88. Minute den 2:1-Heimsieg bescherte und damit die Kritiker erst einmal zum Schweigen brachte. Nun muss Trainer Sandro Schwarz mit seinem Team auf Schalke antreten. Dort hat mittlerweile ein ehemaliger Mainzer das Sagen. David Wagner, der von 1991 bis 1995 bei den 05ern kickte, ist Chefcoach von S04. SWR Sport zeigt am Sonntag deshalb nicht nur alles Wichtige rund um die Partie zwischen Mainz 05 und Schalke 04, sondern auch ein Portrait von David Wagner.

Stürmische Zeiten beim FCK

Beim 1. FC Kaiserslautern geht es wieder turbulent zu. Nach der 1:6-Klatsche gegen Meppen hat sich der Verein am Montag von Trainer Sascha Hildmann getrennt. Sein Assistent Alexander Bugera leitet momentan die Trainingseinheiten, soll aber wohl nur übergangsweise der Hauptverantwortliche sein. Am Samstag empfangen die Roten Teufel den FC Magdeburg auf dem Betzenberg und müssen dabei wahrscheinlich auf einen ihrer besten Spieler verzichten. Dominik Schad hat Probleme mit dem Sprunggelenk und wird wohl nicht dabei sein können. Dennoch kommt der Außenverteidiger am Sonntagabend ins Studio und stellt sich den Fragen von Moderator Tom Bartels.

Vorausschau auf 1860 München

Außerdem hat SWR Sport in Rheinland-Pfalz ins Archiv gegriffen und schaut mit Olaf Marschall auf die tollen Spiele des 1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München, dem nächsten Auswärtsgegner des FCK. Marschall ist der Spieler, der die meisten Treffer für Lautern gegen 1860 München erzielt hat. Der ehemalige Stürmer lässt die Zuschauer an seinen Erinnerungen und Anekdoten teilhaben.

Moderation: Tom Bartels