Jeder, der schon einmal ein Fußballspiel live vor Ort im Stadion miterlebt hat, kennt den Gänsehaut-Moment, wenn das Tor fällt. Der Stadionsprecher muss nur den Vornamen des Torschützen ins Mikro brüllen - und tausende Fans rufen den Nachnamen des Schützen zurück. Der Stadionsprecher wird Teil der Fans und heizt die Stimmung an. Eine Tradition mit über 100 Dezibel.

Es ist ein aufregender Beruf, voller Emotionen. Ein wichtiges Tor mit tausenden Fans zusammen zu feiern, muss unbeschreiblich sein. Stadionsprecher Torsten Knippertz von Borussia Mönchengladbach sagte SWR Sport: "Das ist für mich eher Berufung als Beruf. Und das Gefühl, die Mannschaftsaufstellung und die Tore gemeinsam mit dem ganzen Stadion feiern und zelebrieren und ein Teil des Ganzen sein zu dürfen, ist unbezahlbar. Es gibt auch echt sehr wenige emotionale Momente im normalen Alltag, die da für mich mithalten können."

Nicht nur Stimmung, auch Verantwortung

Neben seiner Rolle als Stimmungs-Kanone trägt ein Stadionsprecher jedoch auch Verantwortung. Wenn etwas abseits des Platzes passiert, ist er derjenige, der es zum Publikum kommunizieren muss. So zum Beispiel auch letzte Woche in der 3. Liga bei Preußen Münster, als ein Fan einen Spieler der Gastmannschaft rassistisch beleidigte. Der Stadionsprecher Martin Kehrenberg reagierte schnell und sprach über Lautsprecher direkt zu dem Täter: "Wir sind hier in Münster bekannt für unsere Offenheit gegenüber allen Menschen. Wir dulden dein diskriminierendes Verhalten hier im Stadion nicht und fordern dich auf, sofort damit aufzuhören!"

Ein Stadionsprecher hat damit nicht nur die Aufgabe, das Publikum stimmungsvoll auf das Spiel vorzubereiten, sondern hat mit seiner Reichweite und Position die Verantwortung, auch auf Missstände aufmerksam zu machen. "Man sollte sich als Stadionsprecher schon bewusst sein, dass man mit kleinen Äußerungen große Reaktionen hervorrufen kann - sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Dass der Stadionsprecher in Münster zur Reaktion der Fans im Stadion beigetragen hat, finde ich persönlich überragend", so Knippertz.

Fingerspitzengefühl und Humor ist gefragt

Der DFB gibt in solchen Fällen sogar einen Rahmen. Im Handbuch für Stadionsprecher und Platzansager gibt es konkrete Anforderungen an einen Stadionsprecher: Er muss "Fingerspitzengefühl, Spagat zwischen Neutralität und Emotionen sowie pyschorhetorische Fähigkeiten" haben. Er muss neutral bleiben; darf zwar polarisieren aber nicht provozieren. Stadionsprecher Andreas Bockius von Mainz 05 tat dies zuletzt auf humorvolle Art: Als Wolfsburger Fans im Auswärtsblock des Mainzer Stadion Pyrotechnik zündeten, sagte er: "Ihr habt doch schon genug mit Diesel-Problemen zu kämpfen, da müsst ihr doch nicht auch noch Feinstaub in unsere Stadt bringen. Das nächste Mal müsst ihr mit dem Fahrrad kommen."

Meist bleibt es dann glücklicherweise friedlich und die Stadionsprecher können sich voll auf ihren Job als Stimmungsmacher konzentrieren. "Es ist schön, wenn ich mit unseren Fans für eine positive Stimmung vorm Spiel sorgen darf und dann nach Hause gehe und mir sagen kann: Ich habe mit meiner Emotion und Energie das Maximale versucht dazu beizutragen, dass es ein guter Tag wird", so Horst Schömbs, Stadionsprecher vom 1. FC Kaiserslautern.