Seit Wochen gibt es in den Führungsgremien des 1. FC Kaiserslautern Turbulenzen. Fritz Fuchs ist momentan das einzig verbliebene Aufsichtsratsmitglied bei den Roten Teufeln - und am Sonntag ist er zu Gast in der TV-Sendung SWR Sport in Rheinland Pfalz.

Fritz und Fritz in Alsenborn Fritz Walter war sein Trainer beim legendären Dorfklub SV Alsenborn. Eine Zeit, die Fritz Fuchs geprägt hat. Danach spielte er sechs Jahre für seine große Liebe - den FCK. Obwohl Fritz Fuchs nach seiner aktiven Zeit nie bei Kaiserslautern an der Seitenlinie stand, verlor er den Verein nie aus dem Herzen. Sein größter Erfolg als Trainer war der Aufstieg mit dem FC Homburg in die Bundesliga 1986. Dauer 1:25 min Fritz Fuchs und seine große Liebe 1. FC Kaiserslautern Fritz Fuchs, Aufsichtsratsmitglied 1. FC Kaiserslautern Fuchs und der FCK - ein großes Missverständnis Nach diversen Stationen in der zweiten Liga - unter anderem in Freiburg, Offenbach und Bielefeld - kam Fritz Fuchs 2008 als Nachfolger von Klaus Toppmöller doch noch zum FCK. Seinen Posten als Teammanager gab er aber nach nur vier Monaten wieder auf. Zu viele Querelen und Missverständnisse mit dem Vorstand. TV-Tipp Alles zum Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und dem 1. FC Kaiserslautern sowie Interviews und Reaktionen sehen Sie in der TV-Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Dazu ist Fritz Fuchs zu Gast! Los geht's am Sonntag um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen RP. Fritz Fuchs - letzter verbliebener Aufsichtsrat Seitdem verfolgt der heute 76-Jährige den Niedergang seines Herzensvereins. Die vielen Streitigkeiten, persönliche Befindlichkeiten und Eitelkeiten in den Führungsgremien des 1. FC Kaiserslautern sieht er äußert kritisch. Wie sang Fritz Fuchs so schön vor einem Jahr: "Der Fritz dreht sich im Grab rum bei dieser Jammerschar." Als Nachrücker und einzig verbliebener Aufsichtsrat will er Vieles besser machen.