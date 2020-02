Wollten Sie schon immer mal während einer unserer Sendungen im Studio live dabei sein? Melden Sie sich an und kommen Sie an einem Sonntagabend vorbei!

Tragen Sie Ihre Daten ein und bringen Sie auch gerne Ihre Mannschaft, Freunde oder Familie mit. Wir melden uns bei Ihnen, ob es an ihrem Wunschtermin oder an einem anderen Termin klappt.

So geht´s:

Der Eintritt zur Sendung ist kostenlos. Das Mindestalter der Besucher sollte 12 Jahre sein. Einlass zum SWR Funkhaus, Am Fort Gonsenheim 139 in Mainz ist um 21:00 Uhr. Spätestens um 23:50 Uhr können Sie die Heimreise antreten.

Falls Sie einen Termin einmal nicht wahrnehmen können, informieren Sie uns bitte umgehend per E-Mail. Sehr kurzfristige Anfragen an Sonntagen bitte ab 16:00 Uhr unter dieser Telefonnummer: 06131-929 33262