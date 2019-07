Die brisante Situation des 1. FC Kaiserslautern, der Stand deer Vorbereitung beim FSV Mainz 05, Otto Rehhagel und die Eulen Ludwigshafen - das sind die Themen bei SWR Sport RP am Sonntag. Los geht's um 21:45 Uhr.

Andreas Buck hat einiges erlebt in den vergangenen sechs Monaten. Der Deutsche Meister von 1998 wurde im Februar Vorstandsmitglied beim 1. FC Kaiserslautern - im Mai war schon wieder Schluss. Zu vieles, was am Betzenberg passierte, konnte und wollte Buck nicht mehr verantworten. Am Sonntag steht der Ex-Profi Rede und Antwort in SWR Sport in Rheinland-Pfalz und gibt seine Einschätzungen zur sportlichen Situation in Kaiserslautern.

Fdeuer unter Dach beim FCK

Die neue Saison in der 3. Liga ist gerade einmal einen Spieltag alt und schon ist wieder Feuer unterm Dach beim traditionsreichen FCK. Ein Traumtor von Florian Pick zum 1:0 gegen Unterhaching sorgte nur kurzfristig für Euphorie am Betze. Es klappte sonst viel zu wenig bei der Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann. Die Folge war ein gellendes Pfeifkonzert nach dem 1:1 Schlusspfiff. Der Anspruch der Fans und die Leistungsfähigkeit der Mannschaft wollen in Kaiserslautern einfach nicht zusammenpassen.

Nun geht es zum selbsternannten Dorfklub nach Großaspach. Den kennt Hildmann wie seine Westentasche. Bis Oktober vergangenen Jahres war er dort Trainer, ehe er am 6. Dezember seinen Herzensklub aus seiner Heimatstadt übernahm. Für die Fans darf es am Samstag nur ein Ergebnis geben: einen Sieg. Sollte das nicht klappen, wird es auch für Hildmann ungemütlich auf dem Betzenberg.

Otto Rehhagel kommt in dier Nordpfalz

Der FV Rockenhausen feiert am Wochenende sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Das würde vielleicht wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wäre es den Vereinsverantwortlichen nicht gelungen, ihren berühmten Ex-Trainer in die Nordpfalz zu locken. Otto Rehhagel schaffte an seiner ersten Trainerstation eine kleine Sensation. 1970/71 rettete er den abgeschlagenen FV Rockenhausen vor dem Abstieg aus der fünften Liga. Noch heute ist dies für Rehhagel der größte Erfolg seiner Trainerkarriere - höher zu bewerten als die Meisterschaft mit dem FCK oder die Pokaltriumphe und Meisterfeiern in Bremen und sogar wertiger als der Sieg bei der Europameisterschaft 2004 mit Griechenland, so Rehhagel.

Der FSV Mainz 05 steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison. Am Samstag gibt es ein gut besetztes Turnier in der Mainzer Arena. Gegner sind der FC Everton aus Liverpool und der FC Sevilla. Ein erster echter Formtest für Sandro Schwarz und seine Nullfünfer, 14 Tage vor dem Saisonstart im DFB Pokal beim 1. FC Kaiserslautern.

"Nah dran" an den Eulen Ludwigshafen

Es war eine echte Handball-Sensation, die sich am letzten Spieltag in Ludwigshafen abgespielt hat. Die Eulen Ludwigshafen rutschen mit einem Sieg gegen Minden noch an den beiden Abstiegskonkurrenten Bietigheim und Gummersbach vorbei und schaffen den Klassenerhalt. Wir begleiten den Handball Bundesligisten auf dem Weg in die neue Saison und sind "Nah dran" an den Eulen Ludwigshafen.

In unseren Klassikern gibt es alte Bilder und Interviews mit dem jungen Hans-Peter Briegel. Selten gezeigte Dokumente aus den Siebziger Jahren. Und ein Porträt des jungen Mönchengladbacher Torhüters Wolfgang Kneib. Der gebürtige Saulheimer schaffte dort den Durchbruch und entwickelte sich zu einem der besten deutschen Torhüter.

