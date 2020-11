per Mail teilen

Wie kommt der FSV Mainz 05 aus der Länderspielpause? Und gelingt endlich der erste Saisonsieg? Antworten gibt es nach dem Sonntagsspiel gegen Freiburg in SWR Sport in Rheinland-Pfalz ab 22:05 Uhr.

Wenn am Sonntag der FSV Mainz 05 beim SC Freiburg antreten muss, dann ist das auch das Duell des dienstältesten Trainers Christian Streich gegen den Bundesliga-Neuling Jan-Moritz Lichte. Bei beiden Vereinen läuft es momentan nicht rund. Mainz 05 wartet auf den ersten Saisonsieg, Freiburg hat nur sein erstes Spiel beim VfB Stuttgart gewonnen. Beide Trainer brauchen also dringend einen Dreier. Wessen Team wird am Ende triumphieren? Gelingt den Mainzern der Auswärtssieg oder müssen sie weiter auf den erlösenden Erfolg warten?

Stadionsprecher Andreas Bockius

Moderatorin Lea Wagner wird sich mit einem ganz besonderen Gast über die Partie unterhalten: Stadionsprecher Andreas Bockius. Der begeisterte Fassenachter und glühende 05-Fan ist momentan schwer gebeutelt: kein Publikum im Stadion, keine normale Kampagne, keine Siege. Doch Bockius verliert nicht seinen Humor, sondern hofft auf Besserung. Und jede Krise bietet ja auch Chancen. Welche - das bespricht Bockius mit Lea Wagner in SWR Sport.

FCK trifft auf Halle

Natürlich erfahren sie in SWR Sport auch alles Wichtige zum Auswärtsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Halle. Dabei steht ein Mann im Fokus: Torhüter Avdo Spahic. Was sagt der Keeper zum Spiel, zur Lage in der Liga und zu seiner eigenen Rolle? SWR Sport gibt Antworten.

Zoff in der Regionalliga Südwest

Die Regionalliga Südwest pausiert seit Anfang November. Das passt einigen Vereinen so gar nicht. Die Offenbacher Kickers kritisierten Ligaführung und Verband massiv, die gepfefferte Antwort folgte. Die Liga ist gespalten in Vereine mit professionellen Strukturen und Amateurteams, die Regelungen in den verschiedenen Bundesländern sind unterschiedlich, die Bedingungen überall anders. Moderatorin Lea Wagner spricht mit Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest, und wird mit ihm Licht ins Regionalliga-Chaos bringen.