Dieter Hoeneß und der Turban. Einer der größten Momente in der Geschichte des DFB-Pokals im Finale Bayern München gegen den 1. FC Nürnberg am 1. Mai 1982. Nach einem Zusammenprall erleidet Dieter Hoeneß eine blutende Kopfwunde. Er wird mehrfach behandelt, spielt aber mit blutigem Turban weiter und macht am Ende sogar noch das entscheidende Tor. Ein "Magic Moment" des Sports. mehr...