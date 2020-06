Triumphe und Tränen Arnulf Meffle

Handball-Weltmeister, Silber bei den Olympischen Spielen - doch seinen größten Sieg errang Handballer Arnulf Meffle gegen einen inneren Gegner - den Krebs.





Arnulf Meffle war mit 20 Jahren der Jüngste im Team des Handball-Weltmeisters von 1978. Der Linkshänder vom badischen Zweitligisten TUS Schutterwald war eine der Entdeckungen des Turniers. Im Team von Trainer Vlado Stenzel hatte er einen Stammplatz bei dieser WM - neben Stars wie Heiner Brand, Joachim Deckarm und Erhard Wunderlich. Im Finale bezwang die deutsche Mannschaft den hohen Favoriten UDSSR mit 20:19.270 Bundesligaspiele bestritt Meffle und holte neben dem WM-Titel auch noch Silber bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. Bis 2009 arbeitete er als Realschullehrer für Mathe und Sport. Dann der Tiefschlag: Bei einer Untersuchung durch den Hausarzt stellte sich heraus: Meffle hat Leukämie - unheilbaren Blutkrebs.Arnulf Meffle gilt mittlerweile als geheilt. Ins Krankenhaus muss er nur noch zu halbjährigen Routineuntersuchungen. Nachdem er bei Krankheitsbeginn in den Vorruhestand versetzt wurde, ist er jetzt sogar wieder in seinen alten Beruf als Realschullehrer im badischen Neuried zurückgekehrt.