Zum Rückrundenstart der Bundesliga geht es am Sonntag bei SWR Sport in Baden-Württemberg um die TSG Hoffenheim und den SC Freiburg. Beide Teams haben eine starke Hinrunde gespielt und sind mit Platz sieben und acht in Reichweite zu den Europapokal-Plätzen. Vincenzo Grifo vom SC Freiburg wird im Studio zu Gast sein.

Der SC Freiburg startet am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 in die zweite Saisonhälfte. Nach den Zwischenstationen bei Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim fühlt sich Vincenco Grifo wieder richtig wohl an seiner alten Wirkungsstätte im Breisgau. Der italienische Nationalspieler wird am Sonntagabend unser Studiogast sein.

Neben dem SC Freiburg schauen wir auch auf den Rückrundenstart der TSG 1899 Hoffenheim. Die Sinsheimer empfangen am Samstag Eintracht Frankfurt.

Für den VfB Stuttgart geht es erst am 29. Januar gegen Heidenheim wieder los. Wir besuchen die Stuttgarter im Trainingslager in Marbella. Fabian Bredlow und Gregor Kobel kämpfen um die Rolle der Nummer eins im Tor. Welcher Torwart hat die Nase vorn beim neuen Trainer Pellegrino Matarazzo?

Außerdem wird es wieder eine neue Folge "Die Halbstarken" geben. Dieses Mal mit einer Winter-Edition. Nico Kappel und Mathias Mester versuchen sich im Curling.

Moderation: Michael Antwerpes

