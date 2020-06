Show-Time in der 2. Bundesliga. Es geht in die entscheidende Phase. Am kommenden Sonntag liefern sich der VfB Stuttgart und der 1. FC Heidenheim ein heißes Aufstiegsrennen. Für den Karlsruher SC geht es um den immens wichtigen Klassenverbleib.

Nach dem 5:1-Sieg gegen Sandhausen hat der VfB Stuttgart den direkten Wiederaufstieg selbst in der Hand. Mit einem Erfolg gegen die abstiegsbedrohten Nürnberger wären die Schwaben einen großen Schritt weiter. Doch sie sind nicht die einzigen Schwaben, die den Aufstieg im Blick haben. In Heidenheim kommt es zum direkten Aufstiegsduell gegen den Hamburger SV. Mit einem Sieg wäre Heidenheim am HSV vorbeigezogen und damit mindestens auf Platz 3. Wir begleiten Heidenheimer Fans beim Highlight des Jahres in einer Fankneipe.

Für den KSC geht es im Heimspiel gegen den Tabellenersten aus Bielefeld um extrem wichtige Punkte, um die Klasse zu halten. Das Team von Christian Eichner steht auf einem Relegationsplatz, ist mächtig unter Druck. Gibt es für die Badener ein Erfolgserlebnis gegen die bereits souverän aufgestiegene Arminia?

Endspurt in der Bundesliga

Saison-Endspurt auch in der Bundesliga. Hoffenheim und Freiburg spielen um die internationalen Plätze. Schafft der SC Freiburg den Sprung auf einen Europaleague-Platz? Am Samstag gastiert das Team von Christian Streich bei den „großen“ Bayern.

Hoffenheim hat die Europa League ebenfalls im Visier. Nach dem beeindruckenden 3:1 Sieg in Augsburg kommt es zum Heimspiel gegen Union Berlin.

Markus Babbel zu Gast im Studio

Unsere Moderatorin Lea Wagner begrüßt am Sonntag einen Europameister. Markus Babbel ist live zu Gast im Studio.

Er hat vieles erlebt, sein letztes großes Highlight als Spieler war der Gewinn der Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart. Als Trainer war Markus Babbel unter anderem in Stuttgart und Hoffenheim tätig, ist mit Hertha BSC in die Bundesliga aufgestiegen. Seine letzte Trainerstation war bei den Sydney Wanderers in Australien. Babbel ist ein absoluter Fußball-Experte und beobachtet mit großem Interesse das große Saisonfinale im deutschen Fußball.