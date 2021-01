Junge Menschen brauchen eine Perspektive. Die, die ihren Weg im Leben noch finden müssen - vor allem aber die, die vom rechten Weg abgekommmen sind. Gewaltbereite, straffällig gewordene Jugendliche. Aber auch die haben eine Chance verdient, sagt Oliver Vlcek in Villingen-Schwenningen. Und mit seinem Projekt "Fight for your live" gibt er ihnen die Chance, sich ins Leben zurückzukämpfen. mehr...