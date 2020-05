SWR Sport in Baden-Württemberg

SWR Sport BW am Sonntag ab 21.45 Uhr

SWR Reporter Tom Bartels ist für die Sportschau beim Spiel Dortmund gegen Schalke. Er erzählt in SWR Sport BW von seinen Eindrücken beim sonst so emotionsgeladenen Derby. Wir gehen außerdem auf Spurensuche in Freiburg. Wie und vor allem wo beobachten die SC-Fans den Auftritt bei RB Leipzig?