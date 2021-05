Trotz erster Öffnungsschritte für den Sport liegt der Betrieb in den Fitnessstudios vielerorts noch still. Das bringt vor allem kleinere Studiobetreiber zunehmend in eine finanziell prekäre Situation. Alexandros Stampoulidis, erster Vorsitzender des Baden-Württembergischen Bodybuilding- und Fitnessverbands, sieht die Zukunft vieler Studios in Gefahr. mehr...