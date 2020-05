Robin Dutt hat bei SWR Sport in Baden-Württemberg über die finanzielle Belastung durch die Coronakrise gesprochen und setzt auf verantwortungsbewusste Profifußballer.

Dutt: Generation hat hohe Sozialkompetenz

Robin Dutt, ehemaliger Sportdirektor des VfB Stuttgart, glaubt daran, dass Fußballprofis in den nächsten Wochen auf ihre Vereine zugehen werden, falls diese durch die Spielpause wegen der Ausbreitung des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

"Ich glaube es ist unabdingbar, dass umso mehr die Spieler verdienen, dass sie auch ihren Teil dazu beitragen", sagte der 55-Jährige.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine Generation von Spielern haben, auch im absoluten Top-Bereich, die intellektuell so aufgestellt sind und auch von der Sozialkompetenz so aufgestellt sind, dass die Zeichen in den nächsten Wochen auch so kommen werden, dass die sich beteiligen werden, wenn es dem Verein schlecht geht."

Dutt nimmt Verbände in Schutz

Sachlich bewertet Dutt die Rolle der Verbände in der aktuellen Krisensituation. "Ich finde, dass momentan nicht der Zeitpunkt ist, jede einzelne Maßnahmen sofort auf den Prüfstand zu stellen und zu kritisieren", sagte Dutt, der zuletzt als Trainer für den VfL Bochum aktiv war.

"Es ist momentan für die Entscheider, ob es in Politik, ob es in den Sportvorständen, ist es nicht einfach. Für die ist es irgendwo was Neues, und es ist immer eine Abwägungssache."