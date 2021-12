63 Tore in 14 Spielen: 4,5 Tore pro Spiel. Das ist in Deutschlands Fußball aktuell die beste Torquote. Und die hat nicht Robert Lewandowski oder Erling Haaland, sondern: Aleksandar Stoilov. Der Handelsfachwirt in Ausbildung spielt beim MK Makedonija Stuttgart in der Kreisliga B und will unbedingt noch eine besondere Marke knacken. mehr...