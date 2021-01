SWR Sport am Sonntag beschäftigt sich erenut mit dem Verhalten der Ultras in den Fußball-Stadien. Auch an diesem Wochenende waren wieder viele Schmäh-Transparente zu sehen. Allerdings in der Wortwahl "kreativer" und weniger "beleidigend". Einzelne Personen wurden nicht mehr diffamiert. Trotzdem ist die Stimmung gereizt und der Graben zwischen den Fans und dem DFB immer noch riesengroß. Zu dem Thema sitzen der Fußball-Profi Christian Gentner, Sophia Gerschel Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekt und der Journalist Christoph Ruf im Studio von SWR Sport BW.