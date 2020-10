Ein Olympischer Traum platzt wegen der großen Politik. Dem Iraner Saeid Mollaei ist genau das bei der Judo-WM in Tokio passiert. Der Weltmeister von 2018 sollte gegen einen israelischen Konkurrenten kämpfen. Das dürfen iranische Sportler aber nicht, weil der Iran Israel nicht als Staat anerkennen will. Weil er und seine Familie in seiner Heimat bedroht werden, ist er nach Baden-Württemberg ausgewandert. mehr...