Sasa Kaladzic kam im Sommer zum VfB Stuttgart als hoffungsvolles Sturmtalent. Der Österreicher zog sich aber bereits vor Saisonbeginn - in einem Testspiel gegen den SC Freiburg - am 19. Juli einen Kreuzbandriss im Knie zu. Seitdem kämpft der 22 jährige in der Reha um seine Rückkehr auf den Platz. mehr...