Der 42-jährige Marco Fritz aus Korb (Rems-Murr-Kreis) ist "DFB-Schiedsrichter des Jahres". In der Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg sprach er über diese Auszeichnung, die Rückkehr der Fans in die Stadien und die neue Handspielregel.

Für seine hervorragenden Leistungen als Unparteiischer wurde Marco Fritz kürzlich vom DFB als "Schiedsrichter des Jahres 2020" ausgezeichnet. Für den 42-Jährigen "ein tolles Gefühl". Seit 2006 ist Fritz DFB-Schiedsrichter, seit 2009 pfeift er in Deutschlands höchster Spielklasse. Am vergangenen Wochenende war er zum 154. Mal in der Bundesliga im Einsatz, als er das Duell zwischen Union Berlin und dem FC Augsburg leitete. Bei der Begegnung waren knapp 4.400 Zuschauer im Stadion, was auch bei Fritz für Freude sorgte: "Das war fast wie Weihnachten, ein schönes Gefühl."

Nicht nur Spieler und Trainer werden durch die Zuschauer gepusht, sondern auch die Schiedsrichter. Als Fritz im März vor leeren Zuschauerrängen pfeifen musste, war das auch für ihn eine ungewohnte Situation. Motiviert wurde er in den Geisterspielen vor allem durch seine Assistenten. Diese trieben ihn in gewissen Situationen an, wenn sie den Eindruck hatten, dass seine Körperspannung nicht mehr auf dem höchsten Niveau ist.

Anpassung der Handspielregel

Vor jeder Saison absolviert Fritz mit seinen Schiedsrichterkollegen ein Trainingslager. Dabei wird allerdings nicht nur an den konditionellen Grundlagen gearbeitet, sondern die Unparteiischen müssen sich auch mit neuen Regeln vertraut machen. Für diese Saison wurde die Handspielregel überarbeitet. Es ist nun klarer definiert, ab wann ein strafbares Handspiel vorliegt. Fritz erklärt, dass die Hand laut Definition erst unter der Achselhöhle anfängt und die Schulter eben nicht zur Hand zählt. Für den 42-Jährigen ist diese Regeländerung definitiv "eine Verbesserung".

Trotzdem kommt es bei der Handspielregel weiterhin zu Diskussionen. Im Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg (2:3) gab es eine strittige Szene, bei der ein Strafstoßpfiff des Schiedsrichters ausblieb. Für Fritz ein "typisches Handspiel" der Marke: "Je öfter man sich die Szene ansieht, desto deutlicher wird es." Dass der Videoschiedsrichter jedoch in diesem Fall nicht eingegriffen hat, geht für ihn in Ordnung, da es aus seiner Sicht keine klare Fehlentscheidung war.