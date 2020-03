Der Wettkampfsport ruht aufgrund der Coronakrise. Dies betrifft auch die zahlreichen kleinen Sportvereine im Südwesten - und stellt sie vor existenzielle Sorgen.

Es ist eine seltsame Stimmung auf den Sportplätzen im Südwesten. Da wo sonst das Leben tobt, herrscht jetzt gähnende Stille. Kein Schweiß, kein Lärm. Statt Lebensfreude - Leere. Statt unbeschwertem Treiben - Sorgen vor schweren Zeiten.

Existenzängste im Breitensport: Stehen die kleinen Vereine in der Coronakrise vor dem Aus? Kein Schweiß, kein Lärm. Statt Lebensfreude herrscht bei allen kleinen Vereinen im Land stillstand. Die Angst das Mitglieder in der Corona-Krise den Vereinen massenweise den Rücken kehren ist groß.

"Da kann es schon eng werden"

Die Coronakrise trifft die zahlreichen kleinen Sportvereine, die Breitensport anbieten, hart. SWR Sport hat sich im Südwesten umgeschaut - und hat Leute getroffen, die aufgrund der Ungewissheit sorgenvoll in die Zukunft schauen. "Wenn Einnahmen wegbrechen, dann kann es schon eng werden, da mache ich mir schon auch Sorgen", sagt etwa Gert Rudolph, Vorsitzender vom SSC Karlsruhe.

Das Virus hat die Sportvereine fest im Griff. So wird bei der TG Konz ab Dienstag ein Sorgentelefon eingerichtet. Der Sportverein von der Mosel will weiter für seine mehr als 2.000 Mitglieder da sein, auch wenn der Sport ausfällt.

Wie gehen die Mitglieder damit um?

Bei vielen mittelgroßen und kleinen Vereinen ruht das Leben. Sofern hauptamtliche Mitarbeiter angestellt sind, müssen diese meist in Kurzarbeit gehen. Doch wie gehen die Mitglieder damit um? "Am meisten macht mir Sorgen, dass es zu lange dauert, dass die Mitglieder die Geduld verlieren, dass sie verzweifeln. Das sind menschliche Themen und wenn das zu lange dauert, dann kann es auch so, dass sie sagen: was soll ich noch im Verein", befürchtet Hans-Joachim Schalm, der Vorsitzende der TG Konz.

In Karlsruhe sind die Mitglieder gewillt, ihrem Sportverein die Treue zu halten. "Wir wollen auf jeden Fall Kurzarbeit und Kündigungen vermeiden. Im Moment versuchen wir für die Mitarbeiter andere Tätigkeiten zu finden", sagt etwa Rudolph vom SSC Karlsruhe.

Not macht erfinderisch

Not macht erfinderisch. Wenn die Mitglieder nicht zum Training kommen können, dann kommen die Trainer eben virtuell nach Hause. Stefan Maier, der Leiter des Fitnessstudios des SSC Karlsruhe, gibt Training-Tutorials übers Internet. "Youtube-Videos gibt es viele, aber den Leuten tut es gut, wenn sie die Trainer sehen, die sie sonst auch sehen würden", sagt er gegenüber SWR Sport.

Neue Wege gehen sie auch in Bad Kreuznach. Die dortigen Ringer sind gerade in die Bundesliga aufgestiegen. Nun sollten eigentlich Geldgeber gesucht werden. Doch auch das gestaltet sich in diesen Zeiten kompliziert. "Es ist schwierig, mit Sponsoren Termine auszumachen. Sie haben andere Sachen zu tun, müssen sich um ihre Mitarbeiter kümmern, da hat gerade keiner Gelder übrig", sagt Fabian Neumann, der Geschäftsführer des VfL 1848 Bad Kreuznach.



Es ist eben Fakt: Die Sportvereine befinden sich im Krisenmodus - nicht nur in Bad Kreuznach, Konz und Karlsruhe, sondern überall im Land. Kreativer Umgang mit der Coronakrise ist gefragt, damit die große Hoffnung, die alle eint, am Leben bleibt: Die Hoffnung auf eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität.