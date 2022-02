Alexander Blessin: Ein Schwabe wird Trainer des Jahres in Belgien

Mittlerweile ist Alexander Blessing 48 Jahre alt und erst seit knapp 17 Monaten in der 70000 Einwohner Stadt an der Nordesseküste.

Und schon hat der Schwabe einen Titel geholt. Er ist Trainer des Jahres 2021 in Belgien.

Mit Alex Blessin kam der Erfolg an die Nordseeküste. Er und seine junge Truppe waren vom Fast-Absteiger zum Überraschungsteam geworden. Platz 5 am Saisonende. Oostende stand Kopf.