Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar und die Para-WM in Dubai haben es gezeigt. Die Vergabe von sportlichen Großereignissen in ferne Länder birgt Risiken. In Katar war das Stadion meist nur spärlich gefüllt. Die Athleten klagten aber nicht nur über das mangelnde Zuschauer-Interesse, sondern auch über die klimatischen Bedingungen. Die Para-WM in Dubai fand unter ähnlich schwierigen Verhältnissen statt. mehr...