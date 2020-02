per Mail teilen

Immer sonntags, ab 21.45 Uhr sendet das SWR Fernsehen in Baden-Württemberg das Sportmagazin "SWR Sport" live mit Studio-Zuschauern.

Besuchen Sie uns bei SWR Sport BW in Stuttgart

Dabei präsentieren wir interessante Geschichten von Sportlern, Vereinen und Veranstaltungen aus der Region: Für die Fernsehzuschauer im Land und für die rund 80 Gäste im Stuttgarter Fernseh-Studio A des Südwestrundfunk (SWR).

Ab dem 15. Sept. 2020 können Sie wieder kostenlos Karten bestellen

Im Moment haben wir eine sehr lange Warteliste. Damit die Wartezeit auf "Ihre" Sendung "SWR Sport" BW nicht unzumutbar lang wird, können Sie bis 15. Sep. 2020 keine Kartenbestellungen vornehmen.



So geht´s ab Sep. 2020 wieder ins Stuttgarter Fernsehstudio von SWR Sport:

Das Kartenbestellformular ist dann wieder hier online.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 Personen pro Gruppe beschränkt. Das Mindestalter der Besucher sollte 10 Jahre sein. Bestimmte Termine oder Sport-Gäste sind nicht buchbar. Der Eintritt ist kostenlos.



Die Studiozuschauer werden nach den Eingangs-Daten der Bestellung eingeladen. Die Wartezeit beträgt (auch bei Bestellungen ab dem 15. Sept. 2020) mehrere Monate. Sie erhalten die Karten mit einer genauen Beschreibung, Anfahrtsweg etc. ca. 3 Wochen vor Ihrem Termin mit der Post. Planen Sie an ‚Ihrem‘ Sendetag ein, dass Sie zwischen 20:15 und 23 Uhr beim SWR in Stuttgart sein werden. Das Studio ist barrierefrei zu erreichen.



Falls Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, schicken Sie uns die Karten bitte umgehend zurück. Bei kurzfristiger Absage bitte unbedingt anrufen. Die Kontakte finden Sie im Anschreiben bei den Karten.