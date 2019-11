Drei Weltmeister an der Dartscheibe: Wer krönt sich zum Champion?

Malaika Mihambo, Niko Kappel und Markus Rehm sind Weltmeister in ihren Disziplinen. Mihambo im Weitsprung der Frauen, Kappel wurde 2018 Para-Weltmeister im Kugelstoßen und Rehm Para-Weltmeisster im Weitsprung. Doch wer hat die ruhigste Hand an der Dartscheibe in der Sendung SWR Sport?