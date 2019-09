per Mail teilen

Lennert Brinkhoff begrüsst am Sonntag ab 21:45 Uhr WM-Bronzemedaillengewinner Frank Stäbler und SC Freiburg-Innenverteidiger Philipp Lienhart bei SWR Sport.

Philipp Lienhart ist der erste Österreicher bei Real Madrid. Bereits mit 18 Jahren ging er von Rapid Wien zu Real Madrid und trainierte in der Nachwuchsmannschaft unter Zinedine Zidane. Seit 2017 ist der 23 Jährige Innenverteidiger beim SC Freiburg und hat sich unter Christian Streich zum Stammspieler entwickelt.

Frank Stäbler gewann am vergangenen Montag bei der Ringer-WM in Kasachstan die Bronze-Medaille und qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele in Tokyo 2020. Damit hat er die erste Stufe seiner "Mission 67" erfolgreich gemeistert. Weil es bei Olympia seine eigentliche 72 kg Klasse nicht mehr gibt, muss er auf 67 kg abhungern. Eine absolute Grenzerfahrung.

Die beiden sind Gäste von Moderator Lennert Brinkhoff am 22.9., 21.45 Uhr in SWR Sport BW.

Dazu gibt es 2.Liga-Berichte u.a. vom Spitzenspiel des Tabellenführers VfB Stuttgart gegen Fürth. Und wir porträtieren zwei baden-württembergische Medaillenhoffnungen bei der anstehenden Leichtathletik WM in Doha: Weltmeister Johannes Vetter aus Offenburg und Andreas Hofmann aus Mannheim.

Moderation: Lennert Brinkhoff

Unsere Moderatoren: