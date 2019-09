Leistungssportler stehen fast immer unter Druck. Erwartungen an sich selbst, Erwartungen des Umfelds, Erwartungen der Öffentlichkeit - SWR Sport BW fragt, wie Sportler mit dem Druck umgehen.

In der SWR Sport BW Sendung am 08. September von 21.45 – 22.30 Uhr beschäftigen wir uns mit den emotionalen Themen rund um den Profisport. Vom Helden zum Deppen in wenigen Augenblicken. Wie verarbeiten Sportlerinnen und Sportler, Höhenflüge und Tiefschläge? Wie beeinflussen die sozialen Medien das Leben und die Wahrnehmung eines Athleten in der Öffentlichkeit? Woher kommt die Lust seinen Körper weit über die Schmerzgrenze hinaus zu quälen? Welchen Kick erlebt der Sportler durch Triumphe und wie lange hält er an?

Sabine Spitz war 25 Jahre auf Top-Niveau

Im Studio begrüßen wir die erfolgreichste deutsche Mountainbikerin Sabine Spitz. Mit 47 Jahren beendet die Goldmedaillen-Gewinnerin von Peking 2008 jetzt ihre Karriere. Die Ausnahme-Athletin aus Bad Säckingen blickt zurück auf ein Viertel Jahrhundert als Radprofi.

Sabine Spitz blickt auf eine erfolgreiche Mountainbike-Karriere zurück Imago imago/ZUMA Press

Wie geht Christian Träsch mit Rückschlägen um?

Christian Träsch startete beim VfB Stuttgart richtig durch. In den vier Jahren bei den Schwaben wurde er zum Nationalspieler und später mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister. Vergangenen Sommer erlitt er eine Kreuzbandriss. Der mittlerweile 32-Jährige bekam in Ingolstadt keinen neuen Vertrag. Alter und Verletzung ließen auch andere Vereine abwinken. Obwohl er sich fit genug fühlt für den Profi-Fußball ist Christian Träsch jetzt ohne Verein.

Der ehemalige VfB-Stuttgart-Antreiber Christian Träsch ist momenten ohne Verein Imago imago/Stefan Bösl

Der Sportpsychologe Jan Mayer ist einer der Pioniere, wenn es darum geht Sportpsychologie in den Trainingsalltag zu integrieren. Jan Mayer führte in der Akademie der TSG Hoffenheim Maßnahmen ein, die das mentale Training, den Umgang mit Stress sowie Teambuilding und psychologische Diagnostik zur Leistungsoptimierung in den Vordergrund stellten. Als er 2008 anfing, war er der Vorreiter in moderner Trainingssteuerung.

Moderation: Lennert Brinkhoff

Unsere Moderatoren: