Das Duell zwischen Drittligaaufsteiger SV Waldhof Mannheim und dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt gehört zu den attraktivsten Paarungen der ersten DFB-Pokalrunde. Für beide Vereine spielte Maurizio Gaudino.

Maurizio Gaudino gehörte zu den erfolgreichen "Waldhof-Buben". In den 1980ern sorgte er gemeinsam mit Jürgen Kohler und Fritz Walter für Furore. Unter Klaus "Schlappi" Schlappner startete er eine Karriere, die ihn bis in die Nationalmannschaft führte. Mit dem VfB Stuttgart wurde er 1992 Deutscher Meister, danach der Wechsel zur Eintracht. In Frankfurt zelebrierte er gemeinsam mit Jay-Jay Okocha, Anthony Yeboah und Uwe Bein spektakulären Offensivfußball, der die Fans begeisterte.

Maurizio Gaudino (hier im Trikot der Legenden-Elf des VfB Stuttgart) hat bei Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt gespielt Imago imago/Pressefoto Baumann

Seine Wurzeln hat Gaudino dennoch auf dem Waldhof, die Eltern und der Bruder leben noch in Mannheim. Der 52-jährige besucht seine Familie wöchentlich.

Die BW-Vereine im DFB-Pokal

Am Sonntag kommt Maurizio Gaudino ins Stuttgarter Studio. Moderator Lennert Brinkhoff begrüßt ihn bei "SWR Sport in BW". Neben dem Duell zwischen Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt blicken wir natürlich auch auf alle anderen Spiele der Klubs aus Baden-Württemberg in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Folge 4: Die Halbstarken bei der Fußball-Challenge

Niko Kappel und Mathias Mester treten in der Sendung wieder in "Die Halbstarken" gegeneinander an. In der vierten Folge versuchen sich die beiden Spitzen-Leichtathleten im Fußball - Coach ist der ehemalige VfB-Spieler Günther Schäfer.

