Zum Zweitligastart hat SWR Sport den Torgaranten des KSC zu Gast: Marvin Pourié und seine spannende Geschichte. Einen unterhaltsamen Talk versprechen auch die Paralympics-Sieger Nico Kappel und Mathias Mester.

Stürmer Marvin Pourié ist beim Karlsruher SC für die wichtigen Tore verantwortlich. Beim KSC hat er nach einer bisher bewegten Laufbahn mit vielen Stationen seine sportliche Heimat gefunden. In der vergangenen Drittliga-Saison war er mit 22 Treffern Torschützenkönig und damit einer der Garanten für die Zweitliga-Rückkehr des badischen Traditionsclubs. Marvin Pourié wurde zudem zum "Spieler der Saison" gekürt. Nach dem Zweitliga-Auftakt des KSC gegen Wehen-Wiesbaden kommt der 28-Jährige direkt ins Studio zu "SWR Sport in Baden-Württemberg".

Die Serienhelden aus "Die Halbstarken" im Studio

Sie messen gerade mal 140 cm und sind in ihren Sportarten doch die Größten. Niko Kappel, paralympischer Goldmedaillengewinner im Kugelstoßen, und Mathias Mester, Paralympics-Sieger im Speerwurf. Die Beiden sind dicke Kumpels und nennen sich selbst scherzhaft gerne die zwei "Halben". In der SWR-Serie "Die Halbstarken" treten sie in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. In Folge 2 probieren sich "die Halbstarken" bei SWR Sport im "Wakeboarden". Bei Lea Wagner im Studio erzählen sie von ihrer wahren Wettkampfhärte in diesen außergewöhnlichen Duellen.

Die weiteren Themen:

- Fußball Bundesliga: Aktuelles aus dem Trainingslager in Freiburg

- Auftakt der 2. Fußball Bundesliga

- Der Heidenheimer Macher Frank Schmidt

Unsere Moderatoren: