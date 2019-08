Kappel vs. Mester: Die Hochsprung Challenge

Niko Kappel und Mathias Mester messen gerade mal 140 cm und sind in ihren Sportarten doch die Größten. Für SWR Sport treten die beiden Kleinwüchsigen erstmals in verschiedenen Challenges gegeneinander an. In ungewohnten Sportarten, die sie meist noch nie betrieben haben. Dieses Mal: im Hochsprung.