SWR Sport Fußball mit dem Saisonfinale in der 3. Liga: Waldhof Mannheim gegen den FSV Zwickau, der 1. FC Kaiserslautern emfpängt den FC Bayern München II und Jena trifft auf Großaspach. Außerdem zeigen wir den spannenden Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg.

Mannheim - Zwickau

Seit Mittwochabend ist der SV Waldhof Mannheim raus aus dem Aufstiegsrennen. Nach der 2:3 Niederlage beim Aufsteiger Braunschweig sind die Kurpfälzer auf Rang neun in der Tabelle abgerutscht, ohne jegliche Chance mehr auf die Aufstiegsplätze. Es sind turbulente Tage auf dem Waldhof, denn die Mannheimer müssen außerdem nach einem neuen Trainer Ausschau halten. Bernhard Trares wird seinen Vertrag nicht verlängern. Das Heimspiel gegen Zwickau wird sein letzter Einsatz als Chefcoach auf dem Waldhof.

Kaiserslautern - Bayern II

Auf dem Betzenberg geht es für die Roten Teufel am Samstag nur noch um die Ehre. Der FCK wird die turbulente Saison im Mittelfeld beenden. Trotzdem ist Spannung beim letzten Heimspiel garantiert. Die Pfälzer könnten dem Spitzenreiter Bayern II noch die Meisterschaft vermiesen.

Jena - Großaspach

Für beide Teams ist das der letzte Auftritt in der 3. Liga. Großaspach als Tabellen-Vorletzter und Schlusslicht Jena standen ja bereits als Absteiger fest.

Der Kampf um den Aufstieg war selten so spannend wie in diesem Jahr. Wer sichert sich nach Braunschweig die Rückkehr in die zweite Liga und wer den Relegationsplatz? Gleich fünf Mannschaften sind noch im Rennen. Die Entscheidung am Samstag ab 17:30 Uhr bei SWR Sport Fußball

Moderation: Lennert Brinkhoff