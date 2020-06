SWR Sport Fußball mit dem baden-württembergischen Aufeinandertreffen zwischen dem Traditionsklub Waldhof Mannheim und dem Dorfklub Sonnenhof Großaspach. Außerdem die turbulente Woche des 1. FC Kaiserslautern, sowie das Heimspiel des FCK gegen Uerdingen.

Mannheim trifft auf Großaspach

Nach dem torlosen Spiel am Mittwoch in Unterhaching ist der SV Waldhof Mannheim nun seit drei Partien ohne Sieg und weiterhin Tabellensiebter. Um die Aufstiegschance zu wahren müssen die Waldhöfer gegen Großaspach gewinnen. Denn der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt für die Waldhöfer bereits vier Punkte. Der Dorfklub hingegen feierte dagegen zuletzt einen 1:0 Erfolg gegen Zwickau, bleibt aber weiter Tabellen-Vorletzter.

Schwierige Zeiten für den 1 FC Kaiserslautern

Am Montag meldete der FCK Insolvenz an, einen Tag später mussten sich die Pfälzer beim Auswärtsspiel in Würzburg mit 0:2 geschlagen geben. Beim drittletzten Heimspiel in dieser Saison wollen die roten Teufel gegen Uerdingen sportlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Außerdem in SWR Sport Fußball: der spannende Kampf um den Aufstieg: der Tabellenführer Duisburg gegen Rostock und der Verfolger Braunschweig gegen Münster.